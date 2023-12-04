SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE, FB Sivas

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü yaşadığı 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak toparlanmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarının başında gelen Fred'in tamamen hazır olması büyük sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun Pendikspor maçında sakatlanmasının ardından forma giymediği mücadelelerde sarı-lacivertliler çok zorlanmıştı. Defans ile ileri uç arasında adeta köprü görevi gören ve forma giydiği karşılaşmalarda başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncuyu bugünkü mücadelede İsmail Kartal ilk 11'de görevlendirecek. Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe başarılı sonuçlar alamazken, taraftardan da büyük eleştiri almıştı. Brezilyalı futbolcunun sahada olduğu karşılaşmalarda Trendyol Süper Lig'de 9'da 9, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta 5 galibiyet alarak namağlup seri yakalamıştı. Sarı-lacivertiler, Fred'in olmadığı maçlarda ise Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, Avrupa'da ise iki mücadeleyi kaybetmiş ve liderliği kaptırmıştı. Sarı-lacivertlilerin kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımı ayağa kaldırmak için hafta boyunca takım arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. İki futbolcunun da özellikle Nordsjaelland maçında kendilerine yakışmayan bir futbol ve sonuç aldıklarını belirttiği, seri galibiyet için Sivas zaferiyle ilk adımı atmaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli oyuncuların da bugünkü mücadelede tek hedeflerinin üç puan olduğu ifade edildi.Fenerbahçe'de Fred dönüyor, Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor'a karşı forma giymek istiyor. Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi. Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Portekizli futbolcunun 11'de olması beklenmiyor ancak teknik heyet Crespo'ya kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.