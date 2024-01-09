SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Rize BJK
Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 19:51 -
Güncelleme Tarihi:
09 Ocak 2024 19:51
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Rize BJK
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı Bein Sports şifresiz izleme linki | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24, Netspor veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izleme detayları
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.
Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Deplasmanda son 3 maçını kazandı
İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.
3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor. İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i; Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi; Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes; Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.
Çaykur Rizespor'un muhtemel ilk 11'i; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.