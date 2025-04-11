Solskjaer istedi, Lauritsen takibe alındı!

Beşiktaş'ta gelecek sezon transferlerinde birinci öncelik olarak santrfor belirlendi. Sezon sonunda beklentilerin çok gerisinde kalan Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya karar vermişti.Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yönetime yakından tanıdığı kendisi gibi Norveçli olan Tobias Lauritsen'i önerdi.Hollanda Ligi'nde Sparta Rotterdam forması giyen futbolcu, 27 yaşında ve 1.96 boyunda. Deneyimli çalıştırıcı, Norveçli oyuncunun değerlendirilmesini istedi ve isminin oluşturulacak forvet listesine eklenmesini talep etti.Yönetim, Lauritsen'i listeye ekleyerek teknik ekibin kararına göre hareket edecek.Bu sezon Rotterham formasıyla 28 maçta forma giyen Lauritsen, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.