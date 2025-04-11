Solskjaer istedi, Lauritsen takibe alındı!

Beşiktaş, Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanırken forvet transferi için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Ole Gunnar Solskjaer'in tavsiyesi ile Tobias Lauritsen gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Solskjaer istedi, Lauritsen takibe alındı!
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11 Nisan 2025 09:07
Son güncelleme 11 Nisan 2025 09:09
Beşiktaş'ta gelecek sezon transferlerinde birinci öncelik olarak santrfor belirlendi. Sezon sonunda beklentilerin çok gerisinde kalan Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya karar vermişti.

LİSTEDE LAURİTSEN VAR

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yönetime yakından tanıdığı kendisi gibi Norveçli olan Tobias Lauritsen'i önerdi.

Hollanda Ligi'nde Sparta Rotterdam forması giyen futbolcu, 27 yaşında ve 1.96 boyunda. Deneyimli çalıştırıcı, Norveçli oyuncunun değerlendirilmesini istedi ve isminin oluşturulacak forvet listesine eklenmesini talep etti.

Yönetim, Lauritsen'i listeye ekleyerek teknik ekibin kararına göre hareket edecek.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Rotterham formasıyla 28 maçta forma giyen Lauritsen, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 
 
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