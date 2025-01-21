Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer göreve gelir gelmez iş disiplini ve zamanı doğru planlama konusundaki hassasiyetini gösterdi.
Az vakitte çok iş yapmak zorunda olduğunu bilen Norveçli çalıştırıcı önceki gün Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı törende 1 yılı opsiyonlu 2,5 senelik sözleşmeye imza atmıştı. Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'in imza törenine katılmaması ise dikkat çekmişti.
"TÖRENE GELMEYİN İŞİNİZE BAŞLAYIN"
Solskjaer'le birlikte sabah saatlerinde Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Erling Moe ve Richard John Hartis'in burada kaldıkları belirlendi. Ole Gunnar Solskjaer'in, Moe ve Hartis'le yaptığı görüşmede tesislerde kalarak, hemen çalışmalara başlamalarını istediği ortaya çıktı. Norveçli hocanın, "İmza törenine gelmeyin, işinize hemen başlayın. Törenden sonra bir daha görüşelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Solskjaer'in bu isteğini yerine getiren Moe ve Hartis'in tesislerde çeşitli incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Norveçli Moe ve İngiliz Hartis'in çeşitli konularda teknik adamlar ve idari personelle fikir alışverişinde bulundukları da öğrenildi.
Solskjaer'den yardımcılarına talimat: "Törene gelmeyin, işinize başlayın"
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, törenden önce yardımcısı Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'le görüştü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer göreve gelir gelmez iş disiplini ve zamanı doğru planlama konusundaki hassasiyetini gösterdi.
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