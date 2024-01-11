Sivasspor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Sivas Canlı bein sports
Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 16:34 -
Güncelleme Tarihi:
11 Ocak 2024 16:34
Sivasspor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Sivas Canlı bein sports
Sivasspor Galatasaray maçı beIN Sports canlı izle linki | Sivasspor Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24, İnatspor, Netspor veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Sivasspor ile 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Sivasspor Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Galatasaray maçı canlı izleme detayları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.
SİVASSSPOR GALATASARAY: MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.
Galatasaray: Galatasaray XI: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil
SON DAKİKA: Galatasaray'da kasığında ağrı hisseden Kaan Ayhan maç kadrosundan çıkarıldı.
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GALATASARAY'DA 8 EKSİK
Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı. Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
6 MAÇTA 16 PUAN
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
EN İYİ SAVUNMA GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 24 puan topladı. Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.
35. RANDEVU
Galatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip. Sivas'ta yapılan 17 maçın 6'sını Sivasspor, 6'sını da Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda 32 gol atarken, Sivasspor ise 27 kez ağları havalandırdı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti. Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı. Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bir ilk yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak. 18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.
GALATASARAY'DAN FORMA SATIŞINDA REKOR
Etkili futbolu ve aldığı başarılı sonuçlar Galatasaray yoluna devam ederken bu durum GS Store satışlarını da patlattı. Sarı-kırmızılı ekipte, özellikle 100. Yıl formaları büyük ilgi görürken tam 400 bin forma satışı gerçekleştirildi. Hakan Sarıöz önderliğindeki Galatasaray Mağazacılık A.Ş bunun üzerine 250 bin yeni forma siparişi verdi ve diğer forma satışlarıyla birlikte 750 bine ulaşılması ve yeni bir rekor kırılması bekleniyor.
OKAN BURUK: "BU FIRSATI DEĞERLENDİR HALİL"
İlk defa Konyaspor maçında 11'de oynayan Galatasaraylı forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun henüz ligde siftahı yok. Okan Buruk, öğrencisini özel motivasyonla hazırlıyor. Cimbom, bugün Sivas deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Galatasaray sadece Bülent Uygun değişimi ile havaya giren Sivasspor ile mücadele etmeyecek. Ayrıca eksi derecelerdeki hava şartlarıyla da karşılaşacak. Bu bağlamda sonuç çok ama çok önemli. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, galibiyetlerine devam etmek istiyor. Hem de ciddi eksiklerin olduğu atmosferde. Galatasaray'da sakat Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Mauro Icardi ve Sacha Boey yok, Barış Alper Yılmaz kart cezalısı. Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech milli takımlarında. Forvet konusunda ise elde sadece Halil Dervişoğlu var. Okan Buruk'un ligde ilk defa Konya maçında şans verdiği Halil, gol ve asist katkısı yapamadı. Buruk, öğrencisine bu fırsatı iyi kullanmasını gerektiğini anlatıyor. Sezon başında Avrupa elemelerinde iki golü bulunan Dervişoğlu da ligdeki şanssızlığını kırmak istiyor.
OKAN BURUK'TAN TAKIMINA UYARILAR
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan zorlu Sivas maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi. Başarılı teknik adam, karşılarında yeni hocasıyla ve geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıkacak bir rakip olduğunu belirterek, "Bizi kolay bir deplasman beklemiyor. Hava soğuk olacak ve karşımızda da çok konsantre bir rakip var. En az onlar kadar mücadele etmek zorundayız. Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler. Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, "Her maç bizim için bir final. Rakibimiz Fenerbahçe de hep kazanıyor ve bundan dolayı bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Fikstüre baktığımız zaman bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri" şeklinde konuştuğu bildirildi.