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Shaq: "Odom'la ringe çıkmam için 2.5 milyon dolar teklif etmişlerdi"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski NBA yıldızı Lamar Odom'a karşı boks maçı yapması için kendisine 2.5 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski NBA yıldızı Lamar Odom'a karşı boks maçı yapması için kendisine 2.5 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.

Ünlülerin boks maçlarında karşı karşıya gelişi, son zamanlarda daha sık rastlanan bir olay haline geldi ve böyle maçlara katılan eski NBA oyuncuları da olmuştu. Örnek olarak, yakın zamanda eski all-star oyuncu Deron Williams, eski bir NFL yıldızı olan Frank Gore ile ringe çıkmıştı.

O'Neal henüz böyle maçlardan birine çıkmamış olsa da, "The Big Podcast"in yakın tarihli bir bölümünde, Odom'a karşı boks yapması için kendisine 2.5 milyon dolar teklifte bulunulduğunu söyledi:

"Biri bana Lamar Odom'la dövüşmem için 2.5 milyon dolarlık kontrat teklif etmişti."

Shaq'ın aksine boks maçına çıkan ünlüler arasında çoktan yerini almış olan Odom, geçtiğimiz Haziran ayında rapçi beraber ringe çıktığı Aaron Carter'ı nakavt etmişti.


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