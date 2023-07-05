Seyyanen zam nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Memur ve emekli seyyanen zam geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Temmuz memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam formülünün konuşulmasının ardından "Seyyanen zam" ifadesi kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Peki seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor?Ekonomi dünyasında sık sık duyduğumuz terimlerden biri olan "", ücret, maaş veya aylık gibi düzenli ödemelerin belirli bir oranda artırılması anlamına gelir. Bu zam, genellikle enflasyonun etkisini dengelemek, alım gücünü korumak veya maliyet artışlarını karşılamak amacıyla uygulanır. Seyyanen zam, işçi ve çalışanların gelirlerinin düzenli olarak artmasını sağlamak ve ekonomik dengeyi korumak için önemli bir araçtır.Seyyanen zamın uygulanma şekli ve oranı, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve işverenden işverene farklılık gösterebilir. Genellikle hükümetler, işverenler veya sendikalar tarafından belirlenen bir politika çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu zam, genellikle belirli bir dönemde geçerli olacak şekilde planlanır ve çalışanların veya emeklilerin maaşlarına otomatik olarak yansıtılır.Seyyanen zamın en yaygın uygulandığı alanlardan biri, çalışanların maaşlarıdır. İşverenler, çalışanlarının maaşlarını belirli bir oranda artırarak enflasyonun yol açtığı değer kaybını dengelemeye çalışır. Örneğin, bir şirket yıllık enflasyon oranının %5 olduğunu varsayarsak, çalışanlarının maaşlarına bu oranda bir seyyanen zam yapabilir. Böylece, çalışanların satın alma gücü korunur ve maliyet artışları karşılanmış olur.Seyyanen zam aynı zamanda emekli maaşlarına da uygulanabilir. Bir ülkede yaşlılık maaşlarının enflasyonla bağlantılı olarak artması önemlidir. Çünkü emekliler, sabit bir gelirle yaşamlarını sürdürürken enflasyon nedeniyle alım güçlerinde azalma yaşayabilirler. Seyyanen zam, emekli maaşlarının belirli bir dönemde enflasyon oranıyla orantılı olarak artırılmasını sağlar ve emeklilerin geçimlerini sürdürebilmelerini destekler.Seyyanen zamın faydaları arasında ekonomik istikrarın sağlanması, gelir adaletinin tesisi ve sosyal refahın artması yer alır. Seyyanen zam sayesinde çalışanların ve emeklilerin alım gücü korunur, gelir eşitsizlikleri azaltılır ve toplumun genel refah düzeyi yükselir. Ayrıca, seyyanen zamın otomatik olarak uygulanması, zam talepleri ve pazarlık süreçlerinin karmaşıklığını azaltır ve iş ilişkilerinde daha şeffaf bir ortam oluşturur.Ancak seyyanen zamın bazı sınırlamaları ve olumsuz etkileri de vardır. Örneğin, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde seyyanen zam yetersiz kalabilir ve çalışanların veya emeklilerin alım gücünde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, seyyanen zam uygulamasının maliyetleri artırması nedeniyle işverenlerin kar marjlarını etkileyebilir ve istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.Sonuç olarak, seyyanen zam düzenli ödemelerin belirli bir oranda artırılması anlamına gelir. Bu zam, enflasyonun etkisini dengelemek, alım gücünü korumak ve maliyet artışlarını karşılamak amacıyla uygulanır. Seyyanen zamın uygulanma şekli ve oranı ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak seyyanen zam, işçi ve çalışanların gelirlerini korumak, ekonomik dengeyi sağlamak ve sosyal refahı artırmak için önemli bir araçtır.Meclis'e bugün sunulacak teklifle en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen* artış yapılacak.Meclis'e bugün memur maaşları ve yüzde 25 kira sınırıyla ilgili düzenlemeler gelecek.Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Meclis'e sunulacak teklifle en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.Hesaplama nasıl yapılıyor?Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:"Bu dönemde asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı. Enflasyonun İKİ katı kadar artış yapıldı. Yani memurlarımız aslında yüzde 35'lik bir zammı ceplerinde bilmelidir. Bunun altında olmaz, beklentiler çok yüksek. Ancak önlerinde bir referans değer daha var. O da kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış.Şu anda aylık memur maaşının Hazine'ye yükü 90 milyar lira seviyesinde. Yıllık trilyon 100 milyar liraya tekabül ediyor. Yüzde 85 oranında hepsinin artması demek bunun 2 milyar TL'ye yükselmesi demektir. Ben o yüzden diğer memurlara da yansıtılacağını düşünmüyorum.Bana göre yüzde 45'lik bir artış bütün kamuya yansıtılabilir. Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı bu referans. Bu zamma rağmen net tutar 22 bin TL altında kalıyorsa 22 bin TL'ye tamamlanır. En aşağıdakilere yüzde 85, yukarıdakilere yüzde 45 zam yapılır.En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. 7501 TL alanın maaşı artmadı bu da adaletsizliğe sebep oldu. Kademeli bir şekilde artış yapılacak. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alana daha fazla, 12 bin ile 15 bin TL arası maaş alana daha az maaş artışı yapılacak."