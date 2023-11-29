Sevilla PSV Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Sevilla PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Sevilla PSV ile karşı karşıya geliyor. Diego Alonso yönetimindeki Sevilla, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sevilla - PSV maçı canlı izleme detayları
SEVİLLA – PSV MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla, turnuvadaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu.
PSV Eindhoven ise sahasında karşılaştığı Lens'i 1-0 mağlup etmişti. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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