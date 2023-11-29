Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 16:03

Sevilla PSV Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Sevilla PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - PSV maçı canlı izle şifresiz izle | Sevilla - PSV maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Sevilla - PSV maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sevilla PSV maçı canlı izleme detayları

Sevilla PSV Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Sevilla PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Sevilla PSV ile karşı karşıya geliyor. Diego Alonso yönetimindeki Sevilla, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sevilla - PSV maçı canlı izleme detayları
SEVİLLA – PSV MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, turnuvadaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu.

PSV Eindhoven ise sahasında karşılaştığı Lens'i 1-0 mağlup etmişti.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 
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