Sevilla PSV Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Sevilla PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Sevilla PSV ile karşı karşıya geliyor. Diego Alonso yönetimindeki Sevilla, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sevilla - PSV maçı canlı izleme detaylarıRamon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Sevilla, turnuvadaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu.PSV Eindhoven ise sahasında karşılaştığı Lens'i 1-0 mağlup etmişti.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)