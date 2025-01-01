Sergen Yalçın, Rizespor maçında tribünde!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için görüşülecek tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın, Rizespor maçında tribünde olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Rizespor maçında tribünde!
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01 Ocak 2025 10:20
Son güncelleme 01 Ocak 2025 11:41

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi.

5 İSİMLE BİRLİKTE GELİYOR TOPRAKTEPE DE KADRODA

Sergen Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.

Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor. 

RİZESPOR MAÇINDA TRİBÜNDE

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın döneminin, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ardından başlaması bekleniyor. Rizespor maçını tribünden izlemesi beklenen Yalçın'ın, cumartesi günü takımın başında yer alması planlanıyor.

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