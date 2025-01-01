Sergen Yalçın, Rizespor maçında tribünde!

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi.



5 İSİMLE BİRLİKTE GELİYOR TOPRAKTEPE DE KADRODA



Sergen Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.



Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.



RİZESPOR MAÇINDA TRİBÜNDE



Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın döneminin, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ardından başlaması bekleniyor. Rizespor maçını tribünden izlemesi beklenen Yalçın'ın, cumartesi günü takımın başında yer alması planlanıyor.



