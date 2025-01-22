Serdal Adalı: 'Bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin'

Ülkemizin, milletimizin büyük acı yaşadığı böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz." dedi.



"EVİNE HOŞ GELDİN"



Solskjaer hakkında konuşan Adalı, "Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e 'bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin' diyorum." sözlerini sarf etti.



"TARAFTARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Taraftarlar hakkında konuşan Adalı, " Birlik olduğumuzda bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bugün bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az saha içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, bugün bize efsane İnönü atmosferini yaşatan büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum." dedi.



"DAHA NİCE ZAFERLERE"



Sözlerini noktalayan Beşiktaş Başkanı, " Biz Beşiktaş'ın böyle günleri, böyle zaferleri yaşaması için buradayız. Birlikte daha nice zaferlere imza atacağız. Beşiktaşımızın layık olduğu bu başarıları, bu mutlulukları hep birlikte yaşayacağız." açıklamasını yaptı.





Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.Siyah-Beyazlılar'da Başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bolu'daki facia hakkında konuşan Adalı,