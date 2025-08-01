Selçuk İnan: 'Orta sahaya en az bir oyuncu istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, hazırlık kampında eksiksiz ve çok iyi çalıştıklarını bildirdi.Selçuk İnan, Derince Stadı'nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Hedeflerinin olduğunu, en yukarısı neresiyse orayı yakalamak istediklerini belirten İnan, şehrin ve camianın bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.İnan, transfer edilen oyuncuların da çok önemli oyuncular olduğunu dile getirerek, Anadolu takımları için transfer limitleri olduğunu, o yüzden bu şartlarda transfer yapmanın kolay olmadığını kaydetti.Bugüne kadar alınan tüm oyuncuların kendisinin ve yönetimin onayıyla alındığını vurgulayan İnan,diye konuştu.İnan, önemli oyuncular aldıklarını ama transferin henüz bitmediğine işaret ederekifadelerini kullandı.Bir aydan fazladır kamp yaptıklarına dikkati çeken İnan, sözlerine şöyle devam etti:Teknik direktör İnan, hangi mevkilere transfer yapmak istediklerinin sorulması üzerine,şeklinde konuştu.Hırvat golcü Petkovic'in kamptaki performansı sorulması üzerine İnan,diyerek sözlerini tamamladı.