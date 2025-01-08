Sarunas Jasikevicius: "Buna dikkat etmeliyiz"

THY Euroleague'in 20. haftasında 9 Ocak Perşembe günü ALBA Berlin'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, maç öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Buna dikkat etmeliyiz'
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08 Ocak 2025 13:41
THY Euroleague'in 20. haftasında 9 Ocak Perşembe günü ALBA Berlin'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Alman ekibin kendi liginde aldığı Bayern galibiyetinin önemine dikkati çekti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba'ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Guduric: "Maçı kazanıp evimizi korumalıyız"

Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Marko Guduric de ALBA Berlin'in koşmayı seven bir takım olduğunun altını çizdi.

Alman ekibinin hücumda topu iyi paylaştığına dikkati çeken Guduric, şunları söyledi:

"Onlara karşı yapmamız gereken, geçen maçtaki performansımızı göstermeye çalışmak, kendi oyunumuza, savunmamıza odaklanmak ve en önemlisi maçı kazanıp evimizi korumak olmalı."

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