Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Galaxy S25, 2025 yılının ocak ayında tanıtılacak. Galaxy S25 serisi, S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerinden oluşuyor. Peki, Samsung S25 ne zaman çıkacak? Samsung S25 Ultra özellikleri ve fiyatı ne?



Samsung S25 Ultra ne zaman çıkacak?



Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 2025 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu tarihte yapılacak olan lansmanla birlikte cihazın detayları kesinleşecek.



Samsung S25 Ultra özellikleri



Galaxy S25 Ultra, 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 12GB/16GB RAM ve 200 MP ana kamera ile geliyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1.299 dolar olarak belirlenmiş durumda, ancak resmi fiyat açıklaması yapılmadı.



Samsung S25 Ultra fiyatı



Galaxy S25 modelinin 800 dolar, S25 Plus modelinin ise 999 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Bu fiyatlar, modelin depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.



Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi, performansı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor. Ocak ayındaki lansman sonrası cihazın tüm detayları netlik kazanacak.

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