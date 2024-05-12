Sampiyonluk için genel averaj mı ikili averaj mı? 2024

Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da şampiyonluk sesleri daha yüksek çıkmaya başladı. Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük maçıyla şampiyonluğu garantileme ihtimali bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelesi ise önümüzdeki hafta oynanacak. Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig'de 24. kez kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray iki şampiyonluk kazandığı takdirde beş yıldıza sahip olacak. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları…

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak sarı-kırmızılıların şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında berabere kalması durumunda Galatasaray bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kaybetmesi durumunda ise Galatasaray'a Karagümrük karşısında alacağı beraberlik yetecek.

Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak.

Süper Lig'de ikili averaj sistemi kullanılmaya devam ediyor. Taraflar arasında puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arasında oynanan maçlardaki sonuçlar dikkate alınıyor ve ikili averaj hesaplanıyor.

Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer.

36. HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY (12 MAYIS)

37. HAFTA GALATASARAY - FENERBAHÇE

38. HAFTA (SON) KONYASPOR - GALATASARAY