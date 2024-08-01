Samet Akaydin'e sürpriz talip: Bodrumspor

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydin'e Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samet Akaydin'e sürpriz talip: Bodrumspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2024 10:20
Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun 3-4 alternatifli kadroya sıcak bakmaması sonrası, takımdan gönderilecek isimler tek tek ortaya çıkıyor.

BODRUMSPOR SAMET'İ İSTİYOR

Geçen sezonun ortasında Fatih Terim'in teknik patronluğunu yürüttüğü Panathinaikos takımına kiralanan, ardından EURO 2024'te ilk 8'e kalan Türk Milli Takımı'nda başarılı maçlar çıkaran Samet Akaydın için Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor devreye girdi. Ege temsilcisinin yönetimi, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta tüm kulvarlarda toplamda 15 maça çıktı. Samet Akaydin, söz konusu 15 karşılaşmada 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery