Samandıra'yı Influenza A virüsü sardı

Adana Demirspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Samandıra'yı Influenza A virüsü sardı
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21 Ocak 2025 10:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Adana Demir maçındaki rotasyonu için 'taktiği gereği' yorumları yapılsa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

SAMANDIRA'YI VİRÜS VURDU

Bir süredir Türkiye'yi etkisi altına alan Influenza A Virüsü Samandıra'yı da etkilerken Tadic, Osayi, Mert Müldür, Maximin, Mert Hakan ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.

MAXIMIN YOK, OSAYI VE TADIC İKİNCİ YARI

Maximin ve Levi Adana'ya gidemezken Mert Müldür fedakarlık göstererek 90 dakika oynadı. Osayi ve Tadic ise vitamin takviyeleriyle 2. yarıda görev yapabildiler.

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