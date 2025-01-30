Salvatore Foti: 'Acil bir durumdayız'

Zor bir maç olacak, iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi planları var, iyi koşuyorlar. Her Avrupa maçı gibi zor olacak. Bizler buraya galibiyet için geldik. Bizim için en önemli şey, bizi bir üst tura taşıyacak skor olacak." ifadelerini kullandı.



Eksiklerin öneminden bahseden Foti, "Bizim için eksiklerin tamamı dezavantaj olacak. Elinizde oyuncular olmayınca istediğiniz gibi seçim yapamıyorsunuz ama kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. İçinde bulunduğumuz durum, acil bir durum. Biz bu şartlarda buraya geldik. Bazı pozisyonlarda devşirme oyuncularla oynayacağız. Umuyoruz bir üst tura çıkacak sonucu alacağız." sözlerini sarf etti.



Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtylland maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Maçın önemine değinen Foti,