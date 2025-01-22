Ross Ulbricht kimdir? Trump, Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'i affetti

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Ulbricht'in annesini arayarak oğluna "tam ve koşulsuz bir af" imzaladığını bildirdiğini söyledi. Ulbricht, 2015 yılında yasa dışı pazarı işlettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilme şansı olmadan hapse gönderilmişti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Onu mahkum etmek için çalışanlar, bugün devleti bana karşı silahlandırmaya çalışan aynı manyaklardı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ulbricht'e iki kez müebbet hapis ve 40 yıl ek ceza verildi. Bu saçmalık!" dedi.

40 yaşındaki Ulbricht, Silk Road'u işlettiği gerekçesiyle yedi farklı suçtan mahkum edilmişti. Site, Bitcoin kullanılarak uyuşturucu ve diğer yasa dışı ürünlerin satışına aracılık ediyordu. ABD savcıları, sitenin 213 milyon dolar değerinde 1,5 milyondan fazla işleme aracılık ettiğini, bunun 183 milyon dolarının uyuşturucu satışı olduğunu iddia etmişti.

Savcılar ayrıca, "Dread Pirate Roberts" takma adını kullanan Ulbricht'in, işletmesine yönelik tehdit olarak gördüğü kişilerin öldürülmesini talep ettiğini öne sürmüştü. Ancak Ulbricht, bu iddialarla ilgili herhangi bir suçlamayla karşılaşmamış ve kimsenin öldürüldüğüne dair bir kanıt sunulmamıştı.

Ulbricht'i yargılayan ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Katherine Forrest, kararını açıklarken, Ulbricht'in eylemlerini "dikkatlice planlanmış bir yaşam çalışması" olarak nitelendirdi ve "diğer uyuşturucu satıcılarından hiçbir farkı olmadığını" söyledi.

Ulbricht, Silk Road'u kurduğunu kabul etmişti ancak avukatları, müvekkillerinin birkaç ay sonra kontrolü başkalarına devrettiğini ve gerçek operatörlerin yerine ceza almak üzere tuzağa düşürüldüğünü savunmuştu.

Ulbricht'in davası, özellikle liberteryenler ve kripto para meraklıları tarafından devletin aşırı müdahalesine bir örnek olarak gösterilmişti. Savunucuları, Ulbricht'in bizzat yasa dışı ürün satmadığını ve siteyi kullananların işlemlerinden sorumlu tutulmasının adil olmadığını savunuyordu.

Mayıs ayında Trump, Liberteryen Parti'nin ulusal kongresine hitaben yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde "ilk gün" Ulbricht'in cezasını hafifleteceğine söz vermişti. Kasım ayındaki seçimlerin ardından Ulbricht, Trump'a oy verenlere minnettarlığını dile getirmişti.

Ulbricht, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Trump'ın sözünü tutacağına ve bana ikinci bir şans vereceğine inanıyorum. 11 yılı aşkın bir karanlığın ardından, nihayet özgürlüğün ışığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.