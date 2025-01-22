Ross Ulbricht kimdir? Trump, Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'i affetti

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Ulbricht'in annesini arayarak oğluna "tam ve koşulsuz bir af" imzaladığını bildirdiğini söyledi. Ulbricht, 2015 yılında yasa dışı pazarı işlettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilme şansı olmadan hapse gönderilmişti.
TRUMP'TAN SERT ELEŞTİRİLER
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Onu mahkum etmek için çalışanlar, bugün devleti bana karşı silahlandırmaya çalışan aynı manyaklardı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ulbricht'e iki kez müebbet hapis ve 40 yıl ek ceza verildi. Bu saçmalık!" dedi.
SİLK ROAD NEDİR?
40 yaşındaki Ulbricht, Silk Road'u işlettiği gerekçesiyle yedi farklı suçtan mahkum edilmişti. Site, Bitcoin kullanılarak uyuşturucu ve diğer yasa dışı ürünlerin satışına aracılık ediyordu. ABD savcıları, sitenin 213 milyon dolar değerinde 1,5 milyondan fazla işleme aracılık ettiğini, bunun 183 milyon dolarının uyuşturucu satışı olduğunu iddia etmişti.
Savcılar ayrıca, "Dread Pirate Roberts" takma adını kullanan Ulbricht'in, işletmesine yönelik tehdit olarak gördüğü kişilerin öldürülmesini talep ettiğini öne sürmüştü. Ancak Ulbricht, bu iddialarla ilgili herhangi bir suçlamayla karşılaşmamış ve kimsenin öldürüldüğüne dair bir kanıt sunulmamıştı.
Ulbricht'i yargılayan ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Katherine Forrest, kararını açıklarken, Ulbricht'in eylemlerini "dikkatlice planlanmış bir yaşam çalışması" olarak nitelendirdi ve "diğer uyuşturucu satıcılarından hiçbir farkı olmadığını" söyledi.
Ulbricht, Silk Road'u kurduğunu kabul etmişti ancak avukatları, müvekkillerinin birkaç ay sonra kontrolü başkalarına devrettiğini ve gerçek operatörlerin yerine ceza almak üzere tuzağa düşürüldüğünü savunmuştu.
LİBERTERYENLERDEN DESTEK
Ulbricht'in davası, özellikle liberteryenler ve kripto para meraklıları tarafından devletin aşırı müdahalesine bir örnek olarak gösterilmişti. Savunucuları, Ulbricht'in bizzat yasa dışı ürün satmadığını ve siteyi kullananların işlemlerinden sorumlu tutulmasının adil olmadığını savunuyordu.
Mayıs ayında Trump, Liberteryen Parti'nin ulusal kongresine hitaben yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde "ilk gün" Ulbricht'in cezasını hafifleteceğine söz vermişti. Kasım ayındaki seçimlerin ardından Ulbricht, Trump'a oy verenlere minnettarlığını dile getirmişti.
Ulbricht, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Trump'ın sözünü tutacağına ve bana ikinci bir şans vereceğine inanıyorum. 11 yılı aşkın bir karanlığın ardından, nihayet özgürlüğün ışığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.
AF KARARINA TEPKİLER
Liberteryen görüşleriyle tanınan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Ulbricht'in affedilmesini memnuniyetle karşılayan isimlerden biri oldu. Massie, X'te yaptığı paylaşımda, "Ross Ulbricht, Başkan Trump'ın tam affıyla özgürlüğüne kavuştu! Ross'un özgürlüğü için mücadele eden herkese verdiğiniz sözü tuttuğunuz için teşekkürler, Sayın Başkan!" dedi.
ROSS ULBRİCHT KİMDİR?
Ulbricht, Austin, Texas yakınlarında büyüdü, Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde fizik okudu ve ardından malzeme bilimi alanında yüksek lisans programına devam etmek için Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde okudu.
Bu süre zarfında Ulbricht, ekonomik teorinin liberter görüşlerine yoğun bir ilgi duydu. Siyasi filozof Ludwig von Mises'in destekçisi oldu ve görüşlerini önde gelen liberter politikacılarla aynı hizaya getirdi.
2009'da Penn State'den mezun olduktan sonra Ulbricht, girişimci olmak için Austin'e döndü. İlk girişimleri başarısız oldu ve birkaç iş arasında geçiş yaptı. Elini günlük ticarette ve video oyunları geliştirmede ve ayrıca çevrimiçi kitap satmak için bir şirket kurmada denedi.
Ulbricht, Tor şifreleme ve o sırada henüz başlangıç aşamasında olan Bitcoin kullanan bir çevrimiçi pazar yeri oluşturma fikrini ilk kez bu süre zarfında geliştirdi.
Ulbricht, şifreleme ve kripto para birimini benimseyerek, pazarının katılımcılarına anonimlik ve güvenlik sağlayarak hükümet incelemesinden kaçınmalarına izin verebileceğine inanıyordu.
Tor, kullanıcı bilgilerini geniş bir şifreleme prosedürleri ağı aracılığıyla ileterek, ağdaki katılımcıların kimliğini ve konumunu etkin bir şekilde gizlerken, bitcoin merkezi olmayan ve anonim bir işlem platformu sunar. Bu erken fikir, sonunda Silk Road pazarına dönüşecekti.
Ulbricht, 1987 yılında hit film The Princess Bride'a saygı duruşunda bulunarak 2011'de Silk Road'u kurdu ve kendisine çevrimiçi olarak "Dread Pirate Roberts" adını verdi. LinkedIn sayfasına göre Silk Road'ı "insanlık arasında zorlama ve saldırganlığın kullanımını ortadan kaldırmanın bir yolu" olarak tasavvur etti.
Ayrıca, "insanlara sistemik güç kullanımının olmadığı bir dünyada yaşamanın nasıl bir şey olacağına dair ilk elden bir deneyim vermek için bir ekonomik simülasyon yarattığını" söyledi.
Silk Road çok kısa sürede popüler oldu. 2011 yılının ortalarında çok sayıda medya kuruluşu piyasadan haber alınca siteye önemli bir ilgi ve trafik katlanarak arttı. Elbette site daha çok bilinir hale geldikçe, yetkililer Silk Road kullanıcılarını tespit etmek ve siteyi kapatmak için de hamleler yaptı.
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Bununla birlikte, Silk Road 2013 yılına kadar hem yasal hem de son derece yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştiği popüler, ancak örtülü bir pazar yeri olarak kaldı. Savcılara göre, kapatıldığı zaman site yaklaşık 213,9 milyon dolarlık satış ve 13,2 milyon dolarlık komisyon elde etmişti.
2013 yılının başlarında Daily Dot, bir Avustralyalı uy*şturucu satıcısının Silk Road ile doğrudan bağlantılı suçlardan hüküm giyen ilk kişi olduğunu bildirdi. Bu noktadan sonra Silk Road kullanıcılarının kimlik tespiti gelişmeye devam etti ve sonunda FBI Ulbricht'in Silk Road'ın kurucusu ve sahibi olduğunu belirledi. 2 Ekim 2013'te San Francisco'daki bir kütüphanede tutuklandı ve daha sonra yedi suçlamayla suçlandı.
Ulbricht ayrıca Baltimore federal mahkemesinde görülen ayrı bir davada kiralık cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu suçlamalar nihayetinde 2018'de düştü.
Silk Road'u kapatma sürecinde FBI, Ulbricht'in dizüstü bilgisayarındaki paylaşılan bir dijital cüzdandan 144.336 bitcoin ele geçirdi. 48,2 milyon dolar değerinde gelir getiren bir dizi açık artırmada satıldılar.
Ulbricht'in davası Ocak 2015'te Manhattan'da başladı ve yedi suçlamadan da suçlu bulundu. Duruşma son derece kamuoyuna duyurulan ve suçlanan bir olaydı ve mahkeme başkanının iddialara göre Silk Road taraftarlarından ölüm tehditleri aldığı, ancak bunun hiçbir zaman kanıtlanmadığı bildirildi.
Hüküm verilmeden önce Ulbricht, yargıca yazdığı bir mektupla, eylemlerinin özgürlükçü idealleriyle bağlantılı olduğunu ve "Silk Road'ın insanlara kendi seçimlerini yapma özgürlüğü vermekle ilgili olması gerektiğini" belirtti. 29 Mayıs 2015'te Ulbricht, iki ömür boyu hapis cezası artı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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