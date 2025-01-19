Recep Uçar: 'Olmadı, inanın çok üzgünüm'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, iyi oynadıkları maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.



Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.



Taraftarları önünde kazanmayı çok istediklerini ifade eden Uçar, "İkinci yarının ilk karşılaşması, milat olarak aldığımız bir maçtı. Kazanmayı istiyorduk ve o doğrultuda hazırlandık." dedi.



Uçar, iyi oynayıp iyi mücadele ettikleri maçı kazanamadıklarını ve bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayarak, "Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlar da üretiyoruz, ancak kazanamıyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularım istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



