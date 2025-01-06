Raptors, Jakob Poeltl'ı takas etmek istemiyor

Toronto Raptors'ın, pivotu Jakob Poeltl'ı takas etmek istediğine dair iddiaları reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors, Jakob Poeltl'ı takas etmek istemiyor
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06 Ocak 2025 12:29
Toronto Raptors'ın, pivotu Jakob Poeltl'ı takas etmek istediğine dair iddiaları reddettiği bildirildi.

The Stein Line'dan Marc Stein, Raptors'ın Poeltl'ı takas etme arzusu olmadığını ve Bruce Brown ile Kelly Olynyk'i takas etmeye daha açık olduğunu öne sürdü.

Poeltl sezonda ortalama 15,4 sayı ve 10,7 ribaund ile oynuyor.

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