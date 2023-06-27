Haber Tarihi: 27 Haziran 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 09:32

PTT bayramda açık mı, PTT yarın açık mı? 2023 Pazartesi ve Salı çalışıyor mu?

Bayramıda PTT açık mı? Kurban Bayramı'nda PTT şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar PTT açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. PTT şuberlerinin yanı sıra birçok özel kargo ülkemizde hizmet veriyor. Dijitalleşen dünyada birçok kargo işlemi artık cep şubeleri üzerinden yapılabilse de halen şubelerde halledilmesi gereken işlemler de bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı'nda PTT açık mı, kapalı mı 2023?

PTT bayramda açık mı, PTT yarın açık mı? 2023 Pazartesi ve Salı çalışıyor mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramının 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatarak " İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. " ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası idari iznin kimleri kapsadağı merak konusu oldu. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. İdari izinde ise farklı bir süreç işleniyor. Peki 26-27 Haziran resmi tatil mi? İşte, detaylar
BAYRAMDA PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı'nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

26-27 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar.

26-27 HAZİRAN HASTANE, KARGO FİRMALARI VE BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 26-27 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.

Kurban Bayramı boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.


KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

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