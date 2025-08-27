Boston Celtics guardı Payton Pritchard, takımın ilk beş veya yedek tercihlerine dair önceliğinin değişmediğini vurguladı.CelticsBlog'a konuşan son sezonun NBA Yılın Altıncı Adamı, performans ve takım başarısının tek odağı olduğunu belirtti:dedi.Celtics taraftarları arasında Pritchard ile Derrick White'ın ilk beş mücadelesi tartışma konusu olurken, Pritchard şampiyonluk odağından hiç sapmadığını vurguladı:2024–25 sezonunda 14,3 sayı, 3,8 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla çıkış yapan Pritchard, %40,7 üçlük isabetiyle Celtics'in derinliğine önemli katkı verdi. 5 Mart'ta Portland Trail Blazers karşısında 43 sayı atarak kariyer rekoru kırdı; aynı maçta Derrick White da 41 sayı kaydederek NBA tarihinde aynı maçta 7+ üçlük ve 40+ sayı atan ilk takım arkadaşları oldular.Pritchard, 15 Mart'ta Brooklyn Nets karşısında aldığı galibiyetle birlikte bench oyuncusu olarak bir sezonda en fazla üçlük isabeti rekorunu 219'un üzerine çıkararak kırdı. Play-off'larda 11 maçta 11,9 sayı ortalaması tutturan Pritchard, 22 Nisan'da 100 üzerinden 82 birincilik oyu alarak Altıncı Adam Ödülü'nü kazandı.