Boston Celtics guardı Payton Pritchard, takımın ilk beş veya yedek tercihlerine dair önceliğinin değişmediğini vurguladı.
CelticsBlog'a konuşan son sezonun NBA Yılın Altıncı Adamı, performans ve takım başarısının tek odağı olduğunu belirtti: "İlk beş mi başlarım, yedekten mi gelirim umurumda değil. Kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyorum: Oyuna girip oyunu değiştirmek, inanılmaz bir oyuncu olmak ve takımımın kazanmasına yardımcı olmak," dedi.
Celtics taraftarları arasında Pritchard ile Derrick White'ın ilk beş mücadelesi tartışma konusu olurken, Pritchard şampiyonluk odağından hiç sapmadığını vurguladı: "Hayatımda bulunduğum hiçbir takımda hedef şampiyonluktan başka bir şey olmadı. İnsanlar geçiş yılı falan diyebilir ama bir rekabetçi olarak bu asla böyle olmamalı. Boston şehrinin zihniyeti de bu değil."
2024–25 sezonunda 14,3 sayı, 3,8 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla çıkış yapan Pritchard, %40,7 üçlük isabetiyle Celtics'in derinliğine önemli katkı verdi. 5 Mart'ta Portland Trail Blazers karşısında 43 sayı atarak kariyer rekoru kırdı; aynı maçta Derrick White da 41 sayı kaydederek NBA tarihinde aynı maçta 7+ üçlük ve 40+ sayı atan ilk takım arkadaşları oldular.
Pritchard, 15 Mart'ta Brooklyn Nets karşısında aldığı galibiyetle birlikte bench oyuncusu olarak bir sezonda en fazla üçlük isabeti rekorunu 219'un üzerine çıkararak kırdı. Play-off'larda 11 maçta 11,9 sayı ortalaması tutturan Pritchard, 22 Nisan'da 100 üzerinden 82 birincilik oyu alarak Altıncı Adam Ödülü'nü kazandı.
