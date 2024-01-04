Premier Lig'den Rizespor - Shelvey transferine inceleme

Çaykur Rizespor'un sezon başında Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Jonjo Shelvey'nin transfer süreci, Premier Lig yönetimi tarafından incelemeye alındı.



"KİRALIK DENDİ, KALICI ÇIKTI"



İngiliz basınından Joe'nun haberine göre; Nottingham Forest'ın kiralık olarak açıkladığı Shelvey - Rizespor transferinin kalıcı bir transfer olduğu ortaya çıktı.



Nottingham Forest'ın transferi kiralık olarak açıklamasına rağmen, Premier Lig'in resmi sitesinde Shelvey'nin kalıcı olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğu bilgisi yer aldı.



FOREST LİMİTLERİ AŞTI



FIFA kurallarına göre üst düzey kulüplerin herhangi bir zamanda en fazla yedi oyuncuyu kiralamasına izin veriyor. Nottingham Forest ise Shelvey transferinden önce bu limiti hali hazırda aşmış durumdaydı.



PUAN SİLME CEZASI ALABİLİR



Premier Lig yönetiminin başlattığı inceleme sonrası Forest, Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa puan silme cezasına çarptırılabilir.



Buna karşın Forest yönetimi, transferde hiçbir usulsüzlük olmadığını yönünde ifadeler kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU