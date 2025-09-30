Petkimspor'un Avrupa programı netleşti!

Basketbolda bu sezon Avrupa'da ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek olan Aliağa Petkimspor'un fikstürü belli oldu.



Kupada C Grubu'nda yer alacak temsilcimizin rakipleri de elemelerin ardından netleşti. Avrupa sezonuna 15 Ekim'de Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak temsilcimiz, ilk deplasmanına 22 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK karşısında çıkacak. 29 Ekim'de gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı konuk edecek Petkim, 5 Kasım'da Brasov'la deplasmanda, 12 Kasım'da Petrolina AEK'yla evinde, 19 Kasım'da Oradea'yla yine deplasmanda oynayacak. Petkimspor direkt ikinci tur gruplarına kalmak için grubunu zirvede tamamlamaya çalışacak.



10 grupta en iyi 6 grup ikincisi de kupada yoluna devam edecek. Petkim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmıştı.