30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Petkimspor'un Avrupa programı netleşti!

FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Aliağa Petkimspor'un fikstürü belli oldu.

30 Eylül 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'un Avrupa programı netleşti!
Basketbolda bu sezon Avrupa'da ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek olan Aliağa Petkimspor'un fikstürü belli oldu.

Kupada C Grubu'nda yer alacak temsilcimizin rakipleri de elemelerin ardından netleşti. Avrupa sezonuna 15 Ekim'de Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak temsilcimiz, ilk deplasmanına 22 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK karşısında çıkacak. 29 Ekim'de gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı konuk edecek Petkim, 5 Kasım'da Brasov'la deplasmanda, 12 Kasım'da Petrolina AEK'yla evinde, 19 Kasım'da Oradea'yla yine deplasmanda oynayacak. Petkimspor direkt ikinci tur gruplarına kalmak için grubunu zirvede tamamlamaya çalışacak.

10 grupta en iyi 6 grup ikincisi de kupada yoluna devam edecek. Petkim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmıştı.
