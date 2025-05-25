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Panathiniakos, Abu Dhabi'de dağıldı

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, üçüncülük maçında da yenildi ve Final Four'u 2 yenilgiyle bitirdi.

calendar 25 Mayıs 2025 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 19:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Panathiniakos, Abu Dhabi'de dağıldı
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Yunan derbisine sahne olan THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Olympiakos, Panathinaikos AKTOR'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Olympiakos, 6. dakika içinde Peters'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Peters'ın üst üste sayılarıyla 8. dakikada 15 sayılık (29-14) üstünlük yakalayan Olympiakos, ilk çeyreği 33-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Lessort ve Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 4'e kadar düşürdü: 36-32. Kenardan gelen Lee ile tekrar kontrolü eline alan Olympiakos, 17. dakikada tekrar farkı çift haneye yükseltti: 52-42. Olympiakos, soyunma odasına 57-46 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 7'ye (67-60) çekse de Olympiakos, Vezenkov'un basketleriyle son periyoda da çift haneli farkı koruyarak girdi: 75-64.

Son çeyrekte Wright ile etkili olan Olympiakos, son 5 dakikaya 89-74 üstünlükle girmeyi başardı. Son bölümde Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Kalaitzakis'in basketleriyle bitime 4 saniye kala farkı 2'ye çekti: 95-93. Kalan bölümde taktik faullerde hata yapmayan Olympiakos, maçı 97-93 kazanarak üçüncülüğü elde etti.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya)

Olympiakos: Walkup, Fournier 5, Peters 32, Vezenkov 23, Fall 5, Wright 19, Larentzakis 5, Vildoza, Lee 8

Panathinaikos AKTOR: Brown 2, Nunn 9, Kalaitzakis 7, Mitoglou 8, Ömer Faruk Yurtseven 23, Cedi Osman 14, Samodurov 8, Grant 8, Pleiss 2, Lessort 12

1. Periyot: 33-20

Devre: 57-46

3. Periyot: 75-64

Beş faulle oyundan çıkan: 23.57 Samodurov (Panathinaikos AKTOR)


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