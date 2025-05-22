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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız istediği sonucu alamadı

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci karşılaşmasında Çekya'ya 3-0 mağlup oldu

calendar 22 Mayıs 2025 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımımız istediği sonucu alamadı
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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisindeki ikinci maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçını 25-14, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlılar, cuma günü bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak. İlk maç TSİ 15.00, ikincisi ise TSİ 19.15'te başlayacak.


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