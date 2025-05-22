Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisindeki ikinci maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçını 25-14, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlılar, cuma günü bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak. İlk maç TSİ 15.00, ikincisi ise TSİ 19.15'te başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçını 25-14, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlılar, cuma günü bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak. İlk maç TSİ 15.00, ikincisi ise TSİ 19.15'te başlayacak.
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