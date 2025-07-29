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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ve Hırvatistan'ı mağlup etti

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı 3-0, Hırvatistan'ı ise 3-1 mağlup ederek ikinci günü iki galibiyetle tamamladı.

calendar 29 Temmuz 2025 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ve Hırvatistan'ı mağlup etti
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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününü iki galibiyetle tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, Fransa ve Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Fransa'yı 25-18, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Hırvatistan'ı 25-19, 25-18, 21-25, 25-10'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, organizasyonun üçüncü gününde yarın saat 19.15'te Ukrayna ile karşılaşacak.

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