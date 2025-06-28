Olcay Çakır Turgut: 'Hedefimiz, ülkemizi daha iyi bir yere taşımak'

- "Turnuvaya takım olarak çok iyi bir başlangıç yaptık"

- "Almanya basketbol tarzı olarak bize çok ters düşüyor"

- "Tek bir hedefimiz var, ülkemizi daha iyi bir yere taşımak"

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, turnuvanın en önemli noktasına geldiklerini ve Dünya Kupası elemelerine katılabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Olcay Çakır Turgut, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından AA muhabirine turnuvayla ilgili değerlendirmede bulundu.Litvanya'ya karşı zor bir maça çıkacaklarını belirten milli takım kaptanı,ifadelerini kullandı.Avrupa Şampiyonası'na iyi başlangıç yaptıklarını kaydeden Olcay Çakır Turgut, çeyrek finaldeki İtalya mağlubiyetinin takımda motivasyon düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.Turnuvanın değişen formatına değinen milli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:Olcay Çakır Turgut, ilk klasman maçında yenildikleri Almanya'nın genç ve fiziksel anlamda güçlü bir takım olduğunu belirterek basketbol tarzının ise ay-yıldızlılara ters geldiğini ifade etti.Almanya ile oynanan maçı değerlendiren milli basketbolcu,diye konuştu.Türk basketbolseverlerden destek beklediklerini aktaran Olcay Çakır Turgut, tek hedeflerinin ülke basketbolunu iyi bir yere taşımak olduğunu dile getirdi.Sakatlıklara rağmen bütün güçleri ve enerjileriyle mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu,diyerek sözlerini tamamladı.