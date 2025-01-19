Okan Buruk: 'Puan farkı sizi yanıltmasın!'

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki şok puan kaybının ardından Teknik Direktör Okan Buruk futbolcularını hem teselli etti hem de dikkatlerini çekti.
"BİZE DERS OLSUN"
Rakibi küçümsemenin bedelini ödediklerini söyleyen sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bu maç bize ders olsun. Puan farkı ve rakibin durumu sizleri yanıltmamalı. Her maçı önemsemeli ve rakibi ciddiye almalıyız" dediği öğrenildi.
"AVRUPA'DA UNUTTURACAĞIZ"
Buruk'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtip, "Bu beraberliği Avrupa'da unutturmalıyız. Avrupa'da telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Beraberlik sonrasında üzgünüz ama Kiev maçında alacağımız bir galibiyet bizim kendimize getirir" dediği belirtildi.
"HATA YAPACAKTIK"
Aslan'ın hocası, maçtan sonraki basın toplantısında da Avrupa maçını işaret ederek, "Avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık, burada hata yaptık. Bu da bize büyük bir ders olarak kafamıza geçecek tabii ki ama dediğim gibi istek, arzu, konsantrasyon, 4 gün sonra oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi bir şekilde sahaya çıkıp, bu birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor" demişti.
"BİZE DERS OLSUN"
Rakibi küçümsemenin bedelini ödediklerini söyleyen sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bu maç bize ders olsun. Puan farkı ve rakibin durumu sizleri yanıltmamalı. Her maçı önemsemeli ve rakibi ciddiye almalıyız" dediği öğrenildi.
"AVRUPA'DA UNUTTURACAĞIZ"
Buruk'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtip, "Bu beraberliği Avrupa'da unutturmalıyız. Avrupa'da telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Beraberlik sonrasında üzgünüz ama Kiev maçında alacağımız bir galibiyet bizim kendimize getirir" dediği belirtildi.
"HATA YAPACAKTIK"
Aslan'ın hocası, maçtan sonraki basın toplantısında da Avrupa maçını işaret ederek, "Avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık, burada hata yaptık. Bu da bize büyük bir ders olarak kafamıza geçecek tabii ki ama dediğim gibi istek, arzu, konsantrasyon, 4 gün sonra oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi bir şekilde sahaya çıkıp, bu birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor" demişti.