NBA'de gecenin maç raporu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans'ı 139-126 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.



NBA'de 3 maç yapıldı. Grizzlies, konuk ettiği Pelicans'ı 13 sayı farkla yendi.



Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr. 29 sayı, Desmond Bane 20 sayı, 14 asist ve Luke Kennard ise 27 sayı kaydetti.



Pelicans'ta Dejounte Murray, 26 sayı, Trey Murphy III ve CJ McCollum ise 22'şer sayı attı.



Adem Bona'dan 4 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma



Philadelphia 76ers konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-129 yenerek 7 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.



76ers'ta Paul George 30 sayı, Tyrese Maxey 29 sayı atarken Doğu Konferansı lideri Cavaliers, üst üste 2. kez kaybetti.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayı, Ty Jerome ise NBA kariyerinin en yüksek sayısı 33'e ulaştı.



76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ile oynadı.



Blazers'tan üst üste 4. galibiyet



Portland Trail Blazers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 102-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.



Blazers'ta Anfernee Simons 27 sayı, Jerami Grant ise 22 sayı üretti.



Hornets'ta Nick Smith Jr. 17 sayı, Josh Okogie 16 sayı, Mark Williams ise 15 sayı kaydetti.



