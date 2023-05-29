Haber Tarihi: 29 Mayıs 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 13:54

Nakit avans kalktı mı? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı?

Nakit avans kalktı mı? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limitinin detayları belli oldu. Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yeni düzenleme yaptı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı belirtiliyor. Peki, Kredi kartı nakit avans neden çekemiyorum? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limiti nedir? Menkul kıymet tesisi nedir?

Nakit avans kalktı mı? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı?
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Bankacılık kaynakları, kredi kartına nakit avans konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Ardından, kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları merak ediliyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları sıklıkla araştırılıyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı? Kredi kartından nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans neden kapatıldı? Detaylar haberimizdedir… 
KREDİ KARTI NAKİT AVANS KALKTI MI?

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı. Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Bankalardan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
KREDİ KARTINA NAKİT AVANS KALDIRILDI MI?

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için getirilen kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredileri de dahil edilmiş oldu. Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.

Taksitli nakit avans nasıl çekilir

Taksitli nakit avans sadece kredi kartları üzerinden çekilebilir. Tüketiciler bankaların ATM'lerinden veya internet bankacılığı kanallarından sahip oldukları kredi kartları üzerinden taksitli nakit avans çekebiliyor. Taksitli nakit avansın toplam maliyetini öğrenmek için kredi karşılaştırma sitelerinin ya da bankaların taksitli nakit avans hesaplama modülleri kullanılmalıdır. Böylece tüketiciler, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi daha bilinçli olarak taksitli nakit avans kullanabilir.

Tüketiciler ucuz kredi için ne yapmalı?

Daha ucuz kredi kullanmak isteyen tüketiciler için bazı önerilerde bulunan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, ucuz kredi kullanmak için bazı püf noktalarını aktardı: "Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faiz ve hatta bazen sıfır faizli kredi kullanabiliyor.

Tüketicilerin toplam kredi ihtiyacını birkaç bankaya bölerek müşterisi olmadığı bankalardan kredi alması, müşteri olduğu bankalardan da aldıkları kredi tutarını düşük tutarak paçalda çok daha düşük maliyetli kredi kullanma şansına sahip oluyor. Kredi ihtiyacı olan tüketicilerin karşılaştırma sitelerini kullanarak bankaların yeni müşteri kampanyalarını ve düşük tutarlar için uyguladıkları faiz oranlarını takip ederek parçalı kredi kullanmaları şu an için en cazip seçenek olarak tüketicilerin önünde duruyor."

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