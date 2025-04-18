Murat Abbas kimdir, nerelidir? Murat Abbas tahliye oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklanan Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, tahliye edildi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan isim, 2015 yılında PSM Genel Müdürü olarak görev aldı. Peki Murat Abbas kimdir, tutuklandı mı? İşte, kariyeri ve hayatı…



MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Finans ve denetim alanında kariyerine adım atan Abbas, 1994 yılında BDO Denet firmasında denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.



Ardından PWC, Bosch, Siemens ve Profilo Grubu gibi uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketlerde finansal kontrolörlük ve müdürlük gibi görevler üstlendi.



Türkiye'nin önde gelen internet sağlayıcılarından Superonline ve TicketTurk gibi platformlarda da mali yönetim rollerinde bulunan Abbas, kurumsal iş dünyasında uzun yıllar boyunca görev aldı.



1999 yılından itibaren ise yönünü müzik ve kültür sanat dünyasına çeviren Abbas, bu alandaki ilk adımlarını radyo programlarında editörlük yaparak attı. Sonrasında Pozitif Live organizasyon şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.



Burada edindiği deneyimler, onu Türkiye'nin en önemli kültür sanat projelerinden biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne taşıdı. 2014 yılında Zorlu Holding çatısı altında hissedar temsilciliği yapan Abbas, Mart 2015'te PSM Genel Müdürü pozisyonuna yükseldi.



Altı yıl boyunca bu görevde kalarak PSM'nin organizasyon, finans, yönetim ve kreatif operasyonlarının tümünden sorumlu oldu.



14 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden biri olan Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak göreve başlayan Murat Abbas görev süresi boyunca İstanbul'un kültürel mirasını geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla birçok projeye öncülük etti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: