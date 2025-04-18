Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 31 madalya kazandı

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nı 31 madalya ile tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 31 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 01:49
Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda 10'u altın, 31 madalya kazanan Türk sporcular, takım halinde erkeklerde birinci, kadınlar ve genel sıralamada ise 2'nci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

İkinci gün tatamiye çıkan ay-yıldızlı tekvandocular, poomsae kategorisinde 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz, para poomsae kategorisinde ise 1 altın madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya alan ve ikinci gün sonuçlarıyla toplamda 10 altın, 9 gümüş, 12 bronz madalyaya ulaşan milli sporcular, takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu, kadınlar ve genel sıralamada ise Avrupa 2'ncisi oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery