Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya!

Voleybolda 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu.
Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı.
Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Slovenya'yı 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti.
Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı.
Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Slovenya'yı 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti.