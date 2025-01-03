Miguel Crespo: "Biz olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun"

Başakşehir'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo: 'Biz olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun'
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03 Ocak 2025 14:36
Başakşehir'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo Ekol TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılış sürecine değinen Crespo, "Futbolun doğasında bu var. Yeni bir hoca geldi ve Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti. Ben de Başakşehir'e geldim. Fenerbahçe'ye attığım ancak sayılmayan golde abartılı bir sevinç yapmadım, golü eşime adamak istedim sadece." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben oradayken çok iyi kadrolar, çok iyi çalışan kadrolar vardı ama sezon sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyordu. Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

Son olarak geçmişten kendisiyle Atletico Madrid'in ilgilendiği yönündeki iddialara yanıt veren Crespo, "Doğru, Atletico benimle ilgileniyordu ama o zaman Fenerbahçe'de olmaktan çok keyif alıyordum. Neden gitmediğimi ben de bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

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