Mert Hakan Yandaş çok heyecanlı

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Hatayspor maçıyla ile birlikte sahalara döneceği için çok mutlu.
Ligde ilk 11 çıktığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarının her ikisinde de asist yapan oyuncu, formayı tam kapmıştı ki peş peşe şanssızlıklar yaşadı. Önce grip olduğu için Alkmaar maçını kaçırdı, ardından sakatlandı. İyileşip takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor karşısında formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Ligde ilk 11 çıktığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarının her ikisinde de asist yapan oyuncu, formayı tam kapmıştı ki peş peşe şanssızlıklar yaşadı. Önce grip olduğu için Alkmaar maçını kaçırdı, ardından sakatlandı. İyileşip takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor karşısında formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.