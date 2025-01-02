Mert Hakan Yandaş çok heyecanlı

Fenerbahçe'de yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Hatayspor maçıyla birlikte geri dönmek için oldukça heyecanlı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mert Hakan Yandaş çok heyecanlı
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02 Ocak 2025 08:52
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Hatayspor maçıyla ile birlikte sahalara döneceği için çok mutlu. 

Ligde ilk 11 çıktığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarının her ikisinde de asist yapan oyuncu, formayı tam kapmıştı ki peş peşe şanssızlıklar yaşadı. Önce grip olduğu için Alkmaar maçını kaçırdı, ardından sakatlandı. İyileşip takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor karşısında formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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