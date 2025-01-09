Mersin Spor Erkek Basketbol'dan oyun kurucu takviyesi

Takımımız, bu sezon Galatasaray forması giyen tecrübeli oyun kurucu David Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. ✍️💛🖤



David Efianayi, bu sezon Galatarasaray forması giyip Basketball Champions League karşılaşmalarına katılırken, bir önceki sezon Aliağa Petkimspor'da… pic.twitter.com/az2IWUiE6l



— Mersin Spor Kulübü (@mersin_msk) January 9, 2025

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu'yi kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Galatasaray'da forma giyen Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.Efianayi'nin, geçen sezon 30 maçta 595 sayı kaydettiği bilgisi verilen açıklamadadenildi.Mersin Spor'un o paylaşımı: