Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu

Merkür retrosu, her burcu farklı alanlarda etkilerken, iş, sağlık, aşk, maddi konular ve kariyer gibi hayatın birçok yönünde değişiklikler ve aksilikler yaşanmasına sebep olabilir. Bazı burçları olumsuz etkilediği bilinen Merkür retrosunun ne zaman biteceği ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Merkür retrosunun biteceği tarihMerkür retrosunun en zorlu dönemi, gerilemenin başlamasından bir hafta öncesine dayanır. Yani, retro 5 Ağustos'ta başlıyorsa, düzensizlikler ve sapmalar 1 hafta öncesinde başlar. Özellikle 3-5 Ağustos ve 28-29 Ağustos tarihleri durağan günlerdir. Merkür'ün durakladığı bu günlerde, yeni işlere başlamak veya önemli kararlar almak önerilmez; fakat mevcut işleri tamamlamak için uygun zamanlardır. Merkür'ün gerilemesi sürecinde, bu dönem ve bir hafta öncesi, daha rahat geçer. Ancak her Merkür retrosunda, Merkür'ün yönetimindeki alanlarda zorluklar yaşanması kaçınılmazdır. Bu alanlar; iletişim, medya, haberleşme (sosyal medya platformları, posta, telgraf, telefon), eğitim, ulaşım araçları, belgeler, sözleşmeler ve anlaşmaları kapsar.Bu gerilemede ise, özellikle Başak ve Aslan burçlarının temalarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu temalar ise; İşçiler ve memurlar, istihdam, tarım, tahıl, beslenme, sağlık, borsa, riskli yatırımlar, organizasyonlar, etkinlikler, kutlamalar, spor, enerji kaynakları (güneş ve nükleer enerji), eğlence ve sahne dünyası, sanatçılar, liderler, yöneticiler, monarşi, kraliyet ailesi ve çocuklardır.Merkür Retrosu, Merkür'ün Dünya'ya göre gökyüzünde geri hareket ettiği dönemleri tanımlar. Merkür yılda birkaç kez retro yapar ve her biri yaklaşık 3 hafta sürer.Retro her şeyiyle 30 Ağustos'ta bitecek. 1 Eylül itibarı ile bütün burçlar rahatlama yaşayacak.Merkür retrosu, her burcu farklı alanlarda etkilerken, iş, sağlık, aşk, maddi konular ve kariyer gibi hayatın birçok yönünde değişiklikler ve aksilikler yaşanmasına sebep olabilir.Koç burcu iş ve aşk alanlarında geçmişe dönerken, Boğa burcu aşk hayatı ve ev içinde sorunlarla karşılaşabilir. İkizler burcu aile ve iletişim konularında dikkatli olmalı, Yengeç burcu seyahat ve maddi konularda aksiliklerle uğraşabilir.Aslan burcu ilişkilerinde hassasiyet yaşarken, Başak burcu kendini yenileme sürecine girebilir.Terazi burcu ruhsal dünyasını keşfederken, Akrep burcu sosyal ve kariyer hayatında değişiklikler yaşayabilir.Yay burcu kariyer ve hukuki alanlarda aksiliklerle uğraşabilir, Oğlak burcu seyahat ve maddi konularda dikkatli olmalı. Kova burcu ortaklı para konularında sorunlarla karşılaşabilirken, Balık burcu ilişkilerini sorgulama sürecine girebilir. Retro döneminde eski sorunların çözüme kavuşması da olasıdır.