Merkezefendi Belediyesi Basket, James Nnaji ile anlaştı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son olarak Girona'da oynayan Nijeryalı James Nnaji ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Merkezefendi Belediyesi Basket, James Nnaji ile anlaştı
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29 Mart 2025 14:38

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Nijeryalı James Nnaji ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Girona takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun, sezonun kalan bölümde takımda forma giyeceği belirtildi. 

Nnaji'nin, göstereceği performansla takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıldığı aktarıldı.



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