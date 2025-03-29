Merkezefendi Belediyesi Basket, James Nnaji ile anlaştı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Nijeryalı James Nnaji ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Nijeryalı James Nnaji ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Girona takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun, sezonun kalan bölümde takımda forma giyeceği belirtildi.
Nnaji'nin, göstereceği performansla takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıldığı aktarıldı.