Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Aralık 2024

Merkez Bankası Aralık 2024 faiz kararı ekonomiyi yakından takip edenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yılın son faiz kararı bugünkü toplantının ardından açıklanacak.



MERKEZ BANKASI ARALIK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Piyasalarda Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı bekleyişi başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), geçtiğimiz nisan ayından bu yana faiz kararında değişikliğe gitmedi ve faizi sabit tuttu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı faiz toplantısı 26 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Para Politikası Kurulu sonunda karar aynı gün saat 14:00'de açıklanacak.



MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ ARALIK 2024



Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı. 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü. 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde. Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.



2025'TE 8 TOPLANTI YAPILACAK



Merkez Bankası, gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı 25 Aralık'ta yayımladı. Buna göre 2025'te Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 8 toplantı yapacak.



Buna ek olarak, Merkez Bankası 2025 yılında KKM uygulamasını sonlandırmayı planlıyor.



Raporda, 20 Aralık 2024 itibarıyla KKM bakiyesinin 34,2 milyar dolara gerilediği, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının da aynı tarih itibarıyla yüzde 58,6'ya yükseldiği, KKM'nin toplam mevduat içindeki payının ise yüzde 6,2'ye düştüğü belirtildi.



Raporda 2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle Türk lirası varlıklara olan talebin devam edeceği beklentisi yer alıyor.



MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ?



Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi. Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.





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