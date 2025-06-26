Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 10:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 10:41

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirerek politika faizine ilişkin kararını açıklıyor. Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği bu toplantılar, döviz kurları, enflasyon ve borsa üzerinde de doğrudan etkili oluyor. TCMB geçtiğimiz ay, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı
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Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararının temmuz ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Banka son toplantısında faiz kararını yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Gözler şimdi yeni toplantı tarihine çevrildi. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.

Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

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