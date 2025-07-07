Merih Demiral'dan Alanyaspor'a ziyaret

Merih Demiral, eski kulübü Alanyaspor'u ve başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
Alanyaspor, ziyaretin anısına Merih Demiral'a yeni sezon formasını hediye etti, milli stoper de formayı giydi.
Corendon Alanyaspor'un açıklamasında, "Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nu kulübümüzde ziyaret etti. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Demiral'a, 3 numaralı yeni sezon siyah formamızı hediye etti." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor, ziyaretin anısına Merih Demiral'a yeni sezon formasını hediye etti, milli stoper de formayı giydi.
Corendon Alanyaspor'un açıklamasında, "Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nu kulübümüzde ziyaret etti. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Demiral'a, 3 numaralı yeni sezon siyah formamızı hediye etti." ifadelerini kullandı.
Corendon Alanyaspor: "Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nu kulübümüzde ziyaret etti. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Demiral'a, 3 numaralı yeni sezon siyah formamızı hediye etti." pic.twitter.com/MXXV4YEzhy
— Sporx (@sporx) July 7, 2025