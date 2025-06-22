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Meliha Diken: "Daha hiçbir şey kaybetmedik!"

Milli smaçörümüz Meliha Diken, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz mücadelenin ardından konuştu.

calendar 22 Haziran 2025 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Meliha Diken: 'Daha hiçbir şey kaybetmedik!'
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A Milli Voleybol Takımımız'ın başarılı smaçörü Meliha Diken, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz ve Voleybol Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldığımız maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Meliha, "Brezilya en güçlü rakibimizdi. Bizden daha formdalar. Biz de takımca en iyi formumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Keşke galibiyetle kapatsaydık, buradaki atmosfer harikaydı." dedi.

Meliha, "Bir tane mağlubiyetimiz var. Daha hiçbir şey kaybetmedik. Bir haftamız daha var. Finallere gidip, sona kalmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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