Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? MEKAG ne zaman işleme başlayacak? Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı. 5-6 Ekim tarihleri arasında 25 TL fiyatıyla talep toplayan MEKAG halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtımı, yatırımcılara aracı kurumlar vasıtasıyla yapıldı. Peki, "Meka Beton kaç lot verdi, MEKAG borsada ne zaman işlem görecek?" İşte MEKAG bist kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih..Meka Beton paylarının borsada işlem göreceği tarih Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Meka Beton payları borsada 12 Ekim 2023 Perşembe günü sürekli işlem görmeye başlayacak.Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi.Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri'nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.Meka Beton halka arzı talep toplama işlemleri 5-6 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.1987 yılı itibarıyla faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.