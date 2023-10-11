Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 10:43

Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? MEKAG ne zaman işleme başlayacak?

Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? MEKAG ne zaman işleme başlayacak? Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı. Gözler şimdi " MEKAG hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 'MEKAG' halka arzına katılım sağlayan yatırımcılar, Meka Beton halka arz sonuçlarını, lot dağıtım sayılarını ve hissenin borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. İşte Meka Beton halka arz sonuçları ve lot dağıtım sayıları...

Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? MEKAG ne zaman işleme başlayacak?
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Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? MEKAG ne zaman işleme başlayacak? Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı. 5-6 Ekim tarihleri arasında 25 TL fiyatıyla talep toplayan MEKAG halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtımı, yatırımcılara aracı kurumlar vasıtasıyla yapıldı. Peki, "Meka Beton kaç lot verdi, MEKAG borsada ne zaman işlem görecek?" İşte MEKAG bist kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih..
MEKA BETON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Meka Beton paylarının borsada işlem göreceği tarih Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Meka Beton payları borsada 12 Ekim 2023 Perşembe günü sürekli işlem görmeye başlayacak.

MEKA BETON KAÇ LOT VERDİ?

Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi.

MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri'nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

MEKA BETON HALKA ARZ TARİHLERİ


Meka Beton halka arzı talep toplama işlemleri 5-6 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

MEKA BETON ŞİRKETİ HAKKINDA

1987 yılı itibarıyla faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.

Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

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