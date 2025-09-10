Haber Tarihi: 10 Eylül 2025 16:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 16:15

Manifest konserleri iptal mi?

Manifest grubunun, son konserlerindeki performansı sosyal medyada gündem olmuştu. Ardından sahnedeki dansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu nedenle 'Manifest konserleri iptal mi, neden gözaltına alındı' konuları merak ediliyor.

Manifest konserleri iptal mi?
Abone Ol
Popüler müzik grubu Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri sonrası başlatılan soruşturma son günlerde konuşuluyor. Peki, Manifest konserleri iptal mi, neden gözaltına alındı?

MANİFEST KONSERLERİ İPTAL Mİ?

Manifest'in 6 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserin sonrasında başlatılan soruşturma nedeniyle grup üyelerine yönelik adli kontrol kararları alındı. Bu durumun ardından Türkiye turnesine çıkacak grubun gelecek konserlerin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Manifest'in Türkiye turnesi kapsamında Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Ankara'da planlanan konserlerinin akıbetinin henüz belirsiz olduğu biliniyor. Henüz konserlerin iptal olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce Erzurum konserleri iptal edilmişti.

MANİFEST NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Manifest grubuna, 6 Eylül 2025'te Küçükçiftlik Park'ta verdiği konserde sergiledikleri dans ve sahne performansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, konser görüntülerinin sosyal medya ve basın organlarında paylaşılmasının ardından performansların "edep, iffet, ar ve haya duygularına zarar verdiği" ve "çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etkiler" iddiasıyla başlatıldı.

Altı grup üyesi (Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Emine Hilal Yelekçi) ve konsere katılıp sahneye çıkan bir kişi olmak üzere toplam yedi şüpheli, ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bodrum FK galibiyete inanıyor Spor Toto 1. Lig Bodrum FK galibiyete inanıyor
Fatih Terim için Çekya iddiası! Galatasaray Fatih Terim için Çekya iddiası!
İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, Burdur'da olimpiyatlara hazırlanıyor Futbol İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, Burdur'da olimpiyatlara hazırlanıyor
Thomas Reis: 'Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak' Samsunspor Thomas Reis: "Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak"
Ankara Keçiörengücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig Ankara Keçiörengücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı
Beşiktaş'ta imza: Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş Beşiktaş'ta imza: Kartal Kayra Yılmaz
Manifest konserleri iptal mi? Gündem Manifest konserleri iptal mi?
Enner Valencia, Internacional'dan ayrılıyor; yeni durağı Meksika Dünya Futbolu Enner Valencia, Internacional'dan ayrılıyor; yeni durağı Meksika
Ndidi'den transfer itirafı! Beşiktaş Ndidi'den transfer itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Guillaume Restes için Galatasaray pişmanlığı!
2
Fenerbahçe, Rodrigo Zalazar'ın peşinde!
3
Yalnızca gerçekler: Domenico Tedesco nasıl birisi?
4
Göztepe'den Galatasaray'a Ahmed Kutucu teklifi
5
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta!
6
Eintracht Frankfurt - Galatasaray öncesi 4500 euro'ya bilet!
7
Beşiktaş'ta sol kanat için 2 aday!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.