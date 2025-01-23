Manchester City, Omar Marmoush'u bitirdi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmoush'u kadrosuna kattığını açıkladı.



İngiliz devi, 25 yaşındaki forvet için Frankfurt'a 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de yer adı.



Bu sezon Frankfurt formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marmoush, 26 maçta 20 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.



Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı futbolcunun, Pep Guardiola yönetimindeki City'de nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.



Marmoush'un transferi, City'nin ara transfer döneminde yaptığı en dikkat çekici hamlelerden biri olarak yorumlandı.



