MAÇ ÖZETİ: Partizan 81-72 Zalgiris Kaunas

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 81-72 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MAÇ ÖZETİ: Partizan 81-72 Zalgiris Kaunas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 01:22
THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Partizan 81-72 kazandı. 

Partizan'da PJ Dozier 23 sayı, 4 ribaund, Zach LeDay 21 sayı, 5 ribaund istatistikleriyle galibiyetin mimarları oldu.

Bu sonuçla birlikte Partizan, 23. hafta sonunda 12. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas ise 15. kez kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery