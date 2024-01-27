MAÇ ÖZETİ: Partizan 81-72 Zalgiris Kaunas

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Partizan 81-72 kazandı.



Partizan'da PJ Dozier 23 sayı, 4 ribaund, Zach LeDay 21 sayı, 5 ribaund istatistikleriyle galibiyetin mimarları oldu.



Bu sonuçla birlikte Partizan, 23. hafta sonunda 12. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas ise 15. kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



