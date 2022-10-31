Lionel Messi'nin aklını karıştıracak teklif

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami teklif yapmaya hazırlanıyor.



The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi için ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri harekete geçti. Messi'yi transfer etmek için kendilerine güvendikleri belirtilen Inter Miami'nin sahipleri, geniş ölçekli bir transfer teklifi yapacak.



Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ile şu ana kadar birkaç yüz yüze görüşme yapan Inter Miami yetkilileri, şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldı.



Arjantinli süperstarın kariyerinin sonunda ülkesine yakın olan ve lüks yaşamıyla bilinen Miami'de olmaya sıcak bakabileceği de belirtildi.



35 yaşındaki 7 Ballon d'Or ödüllü yıldız, Katar'da ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını da açıklamıştı.





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