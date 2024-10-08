Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 14:33 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 14:33

KYK bursu geri ödemeli mi, faizli mi? 2024/2025

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim 2024 tarihi itibarıyla başlamış durumda. Başvuru yapan öğrenciler arasında burs alacak olanlar ile öğrenim kredisi çıkacak adaylar belirlenecek. Öğrenim kredisi alan öğrenciler geri ödemesinin nasıl yapılacağı ve faiz oranlarının ne olacağını merak ediyor.

KYK bursu geri ödemeli mi, faizli mi? 2024/2025
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 8 Ekim 2024 itibarıyla burs ve öğrenim kredisi başvurularını almaya başladı.

Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren başvurular, öğrencilerin finansal durumlarına önemli katkılarda bulunacak. Öğrenim kredisi başvurusu yapan birçok öğrenci ise öğrenim kredisinin faizli olup olmadığını soruyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

KYK bursları her ay öğrenci hesaplarına geri ödemesiz yatırılırken, öğrenim kredisi mezuniyet sonrasında aylık taksitler halinde geri ödenmesi zorunlu bir destek olarak sunuluyor. Bu nedenle öğrenim kredisi faizlidir.

Öğrenim kredisine uygulanan faiz oranları ise yıllara ve öğrenim seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDENİYOR MU, FAİZ VAR MI?

KYK öğrenim kredisi, mezuniyet sonrasında öğrenciye geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, aldıkları kredi tutarını mezuniyetlerinden sonraki 10 yıl içinde geri ödemekle yükümlü tutuluyor.

Öğrenim kredisi borcunun geri ödenmesi sırasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksi artışları dikkate alınarak hesaplama yapılıyor.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi iki farklı maddi destek programı olarak belirtiliyor.

Burs karşılıksız olarak verilen bir destekken, öğrenim kredisi geri ödemeli bir programdır. Burs almak için bazı şartların sağlanması gerekirken, öğrenim kredisi için bu tür şartlar aranmıyor. Öte yandan burslar belirli durumlarda kesilebilirken, kredi kesilmez ve geri ödemeleri ise mezuniyet sonrasında başlar.
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