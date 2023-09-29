Haber Tarihi: 29 Eylül 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 14:56

Kuşlarda diyafram var mı? Diyafram kimlerde bulunur?

Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasa verilen isimdir. Diyafram insanlarda ve hayvanlarda bulunmaktadır. Peki, kuşlarda diyafram var mı? Diyafram kimlerde bulunur?

Kuşlarda diyafram var mı? Diyafram kimlerde bulunur?
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Kas-kiriş karışımı bir organ olan diyafram, göğüs kafesine bağlıdır. Solunumda görev alır ve çalışması beynin iki diyafram siniri aracılığıyla yönlendirilir. Diyafram, üç delikle yemek borusuna, aorta ve alt ana toplardamara açılır. Diyafram, nefes aldığımızda kasılır ve düzleşir. Nefes verdiğimizde ise gevşer ve kubbeleşir.
Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran diyaframın diğer bir adı da karın kasıdır.

Soluk verirken; diyafram kası yukarı doğru kubbeleşir, göğüs kafesinin hacmi azalır, iç basınç artar ve karbondioksit dışarı verilir.

Soluk alırken; diyafram kası düzleşir, göğüs boşluğunun hacmi artar, iç basınç düşer ve akciğere hava dolar.

Her nefes alıp verdiğimizde diyafram ile birlikte göğüs boşluğu da hareket eder.

Ayrıca diyafram kası çizgili bir kas çeşididir.

Diyafram kası kasıldığında göğüs genişler göğüs boşluğu bir vakum gibi işlev görerek akciğerlere hava dolmasını sağlar. İkinci derecedeki yardımcı kaslar olan omurgalar arasındaki kaslarda genişleyerek ve kasılarak bu nefes alıp verişe yardımcı olurlar. Ayrıca boyun kaslarının da bu fonksiyonda az derece payları vardır. Sadece göğsün üst kısmından akciğerleri çok zorlayarak nefes alıp vermek enerjiyi verimli kullanmada çok sıkıntılı durumlar yaratır. Akciğerlerin kapasitesi tam olarak kullanılamaz. Bu şekilde bir nefes almada 500 -700 cc hava akciğerlere dolar. Diyafram kası, omurga kasları ve boyun kasları tam fonksiyonel kullanıldığında akciğerlere 2500cc - 3000cc hava doldurulur. Bu da akciğerlerin alabildiği en yüksek hava miktarıdır.

Kuşlarda diyafram var mı? 

Kuşlar, vücutları tüyler ile örtülü sıcakkanlı canlılar grubundandır. Akciğer solunumu yapan bu canlılarda memelilerde olduğu gibi yavru bakımı gibi özellikler de görülebilmektedir.


Gelişmiş sindirim sistemlerinde diğer hayvanlardan farklı olarak "kursak" adında bir organları bulunmaktadır. Bu organ gagaları yolu ile aldıkları besinleri depolayarak mideye akışının sürekli olmasını sağlar.

Memelilerde bulunan diyafram yapısı bu canlılarda bulunmamaktadır. Yani kuşların diyaframı yoktur.

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